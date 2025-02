Lettera43.it - Porsche ha annunciato il taglio di 1.900 posti di lavoro nei prossimi quattro anni

La casa automobilistica tedescahaun nuovo piano per la riduzione di 1.900dinei, ritenendo insufficiente il programma di tagli già avviato. La decisione, comunicata da un portavoce dell’azienda a Reuters, è legata al calo della domanda di veicoli elettrici e alle «condizioni geopolitiche ed economiche impegnative».Nel 2024non ha confermato 1.500 contratti a tempo determinatoLa casa automobilistica tedesca, di proprietà del gruppo Volkswagen AG, mira a ridurre del 15 per cento il personale nei suoi due principali siti produttivi in Germania, a Zuffenhausen e Weissach, entro il 2029. Tuttavia, in virtù di un accordo sulla sicurezza delvalido fino al 2030, non sono previsti licenziamenti forzati. Il programma di riduzione del personale si aggiunge a quello già in corso, che ha portato alla mancata conferma di 1.