Popsophia 2025 dedicato alla magia | ‘Abracadabra’ in una nuova location Il programma

Ancona, 13 febbraio— Ad Ancona manca poco per il ritorno di, il festival nazionale della filosofia, arte e pop culture. Ildella seconda edizione, dall’8 all'11 maggio, è stato svelato oggi pomeriggio al Teatro delle Muse, dove si terrà la prossima edizione, non piùMole Vanvitelliana come la prima, di scena a marzo scorso. Il tema scelto per ilsarà "Abracadabra", l’antica formula magica rilanciata dsaga dei libri di Harry Potter che aiuterà a esplorare le dimensioni del pensiero magico, con incontri, laboratori, mostre virtuali e philoshow inediti pensati appositamente per il pubblico dorico. Curiosità sui dettagli del festival Il focus, curato ddirettrice artistica Lucrezia Ercoli, sarà trattato con un consueto approccio multidisciplinare, collegando il passato arcano con il presente tecnologico.