Padovaoggi.it - Ponte sulla Roggia Contarina: lavori terminati, il 19 riapre al traffico

Leggi su Padovaoggi.it

per il nuovo, in località Due Albere a Piazzola sul Brenta, sono ufficialmente. Come previsto, l’iter si sarebbe dovuto chiudere entro il 14 febbraio e, a questa data, è possibile confermare il completamento delle opere strutturali.Sono stati.