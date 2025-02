Ilrestodelcarlino.it - Pompei: "Nello spogliatoio c’è sempre serenità"

Il pareggio conquistato a L’Aquila ha riportatoe convinzionedell’Atletico Ascoli. L’aver ottenuto una sola vittoria nelle ultime nove giornate, al momento, non crea preoccupazioni anche perché la classifica, per ora, rimane tranquilla. A raccontare l’umore dellobianconero è stato così il portiere dell’Atletico Ascoli, Thomas, con L’Aquila è arrivato un punto meritato e che ha sicuramente restituito fiducia e: che partita è stata? "Domenica è stata una partita complicata e di sacrificio collettivo. Ci siamo adattati molto bene a tutte le situazioni che ci sono capitate". La squadra viene da un periodo dove nonostante le buone prestazioni avete raccolto poco. Come avete vissutoquesta fase? "c’è, siamostati convinti della nostra forza e non siamo caduti nella negatività del momento".