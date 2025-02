Leggi su Funweek.it

Lesono uno dei piatti tipici della cucina tradizionale della Capitale e dell’Italia. Esse rappresentano uno dei biglietti da visita dell’ambito culinario della città eterna e sono tante le persone a tentare di riproporlo nelle proprie tavole. Tuttavia, certe voltedelresta incanalato nel condimento, come fare per toglierlo? Scopriamo qualche, ricetta e preparazioneLa ricetta delleprevede l’utilizzo dei seguenti ingredienti per il macinato: 500 g carne macinata mista (vitellone, vitello, suino)200 g pane50 g Parmigiano Reggiano DOP30 g pecorino romano1 uovo20 g mortadellasalenoce moscataprezzemoloMezzo spicchio aglioPer ilserviranno:1 carota1 cipolla1 sedano600 ml polpa di pomodorosaleolio extravergine d’olivaLEGGI ANCHE:–Fiori di zucca, ildell’acqua frizzante che in pochi conosconoLa prima fase prevede la preparazione del