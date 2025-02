Anteprima24.it - Polo logistico Valle Ufita, Rotondi: “Stupisce l’atteggiamento di De Luca”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“che un politico più che maturo come Vincenzo Desi infili nel giochino dei meriti e delle colpe circa lo stanziamento per la realizzazione deldi“. Così in una nota l’Onorevole, Gianfranco. “È noto che quel progetto giaceva esanime per la inazione di enti preposti alla progettazione e alla programmazione (e fermiamoci qui). La forte volontà politica del centrodestra irpino ha reso il ministro Salvini consapevole della importanza del progetto , il resto è cronaca recente e nota.La Regione perde una occasione per integrarsi in una filiera di collaborazione istituzionale che può portare grande vantaggio alla comunità irpina”., Derisponde Cantalamessa: “E’ una realtà virtuale”L'articolo: “di De” proviene da Anteprima24.