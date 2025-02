Anteprima24.it - Polo Logistico, Petracca: “La Regione ha avuto volontà, il governo no”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ilnazionale non halapolitica di realizzare quest’opera che è strategica per il futuro dei nostri territori. LaCampania sì. Tutta qua la differenza”. Questo il commento del consigliere regionale del Partito Democratico Maurizio, dopo la notizia che laCampania ha approvato la delibera che programma con 130 milioni di euro l’intervento “Raccordo ferroviario per ildella Valle Ufita”. L’intervento prevede la realizzazione di una nuova piattaforma logistica intermodale dedicata al traffico merci, sulla linea in corso di realizzazione dell’Alta velocità Napoli-Bari.Valle Ufita finanziato con 130 milioni di euro L'articolo: “Laha, ilno” proviene da Anteprima24.