Ilgiorno.it - Polo del Ministero dell’Economia e Finanze. Taglio del nastro nel capoluogo valtellinese

"È sempre una bella notizia assistere a un’apertura, in tempi in cui purtroppo si registrano tante chiusure". Il prefetto Anna Pavone ha salutato così, martedì, l’apertura in via Trento al civico 10 a Sondrio del "del Mef", ile delle. Prima in due sedi distinte, la Ragioneria Territoriale dello Stato e la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado ora si trovano nel medesimo edificio. All’inaugurazione dei nuovi spazi, per ora un unicum sul territorio nazionale, una folta rappresentanza delle massime autorità della provincia. "Ilsta cambiando pelle a livello territoriale, non solo dal punto di vista strutturale, ma per prossimità e trasparenza nei confronti delle persone – ha esordito Michele Vitale, direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e di tutta l’Area Nord Overst - stiamo affrontando con gli enti una delle sfide più grandi per il Paese che è quella del Pnrr, siamo protagonisti di questa partita e ilMef di Sondrio è fondamentale proprio perché riesce a stare più vicino a imprese e cittadini".