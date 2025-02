Ilrestodelcarlino.it - Polizze più salate dopo l’alluvione. Stangata per assicurare l’auto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le catastrofi non si dimenticano. Nel territorio di Cesenadel maggio 2023 resterà una profondissima e indelebile cicatrice, prima di tutto per chi ha dovuto fare i conti con gli aspetti peggiori della tragedia, che ha strappato tre vite umane e causato danni immensi. Le catastrofi non le dimenticano però nemmeno le compagnie assicurative, che all’indomani di quanto accaduto in Romagna hanno in molti casi deciso di rivedere al (sensibile) rialzo i loro listini dedicati a chi cerca protezione proprio contro le calamità naturali. A tutela degli immobili, prima di tutto, ma anche dei beni mobili come le auto. A segnalarlo al Carlino sono stati i diretti interessati e cioè alcuni automobilisti che al momento di mettere mano alla carta di credito, si sono visti lievitare gli importi dovuti.