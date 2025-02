Ilrestodelcarlino.it - Poco personale allo sportello, Simone De Vecchis: "Cosa intende fare l’amministrazione?"

Il secondo piano, al civico 124 di Viale De Gasperi, chiede aiuto alcomunale. Nello specifico è l’ufficio Stato Civile a rappresentare una serie di problemi, legati al volume di lavoro e al turnover:farà il vertice municipale per esaudire i bisogni dei dipendenti? È quanto domandaDe, che ha appena protocollato un’interrogazione a risposta orale, che verrà discussa nella prossima seduta del consiglio comunale. Il consigliere afferma che "con comunicazione del 5 luglio 2024 e successiva ulteriore comunicazione del 15 ottobre, i funzionari delegati comunicavano al sindaco e ai superiori gerarchici, criticità relative all’Ufficio Stato Civile causate dalla carenza di". In particolare, scrive De, in riferimento all’"arretrato relativo a trascrizione di atti di stato civile riguardanti cittadini italiani iscritti o iscrivendi Aire, Pec inevase" e alla necessità di svolgere attività di aggiornamento.