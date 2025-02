Game-experience.it - PlayStation Plus Extra e Premium, Sony ha annunciato i giochi di Febbraio 2025 per PS5 e PS4

Leggi su Game-experience.it

ha svelato iche entreranno a far parte del catalogoa partire dal 18. Tra i titoli più attesi spiccano Star Wars Jedi: Survivor, TopSpin 2K25 e la prima parte della nuova avventura narrativa Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1. Per gli abbonati a, si aggiungono due classici: Patapon 3 e Dropship: United Peace Force, che ritornano con funzionalità migliorate.Ecco la lista deiPS:Star Wars Jedi: Survivor PS4, PS5TopSpin 2K25 PS4, PS5Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 PS5SaGa Frontier Remastered PS4Somerville PS4, PS5Tin Hearts PS4, PS5Mordhau PS4, PS5Qui di seguo troviamo la lista deiPS:Patapon 3 PS4, PS5Dropship: United Peace Force PS4, PS5Star Wars Jedi: Survivor porta i giocatori in una galassia in declino, dove Cal Kestis deve affrontare nuove minacce imperiali in un action-adventure spettacolare.