Ilgiorno.it - Più rifiuti nell’inceneritore. Ma i comitati non si arrendono

Respiriamo un’area peggiore e la nostra salute sarà ancora più a rischio di quanto giù non lo sia. Non hanno perso solo i sindaci e gli attivisti dei. È la sconfitta dei diritti cittadini. A battere i cittadini per gli attivisti deiZero Lombardia e La Nostra Aria sono stati i giudici del Tar che hanno confermato l’autorizzazione a bruciare fino a 110mila tonnellate diall’anno, al posto delle 30mila attuali, nel forno inceneritore del cementifici di Calusco d’Adda. Un’autorizzazione contro cui diversi sindaci del Meratese hanno presentato ricorso appunto ai magistrati del Tribunale amministrativo regionale di Brescia, per l’impatto che avrà pure sull’aria e sulla salute dei cittadini. Secondo i giudici però la legge e le procedure sono state formalmente rispettate.