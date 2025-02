Formiche.net - Più cassa e ritorno al dividendo. La svolta di Tim

Da qui al 2028 Tim potrebbe tornare al, ricominciando a remunerare gli azionisti. Tutto merito di conti, quelli del 2024, che segnano una piccolanell’ex Telecom, orfana della rete ceduta alla cordata Kkr-Tesoro, la scorsa estate. E al fotofinish per la cessione della società dei cavi Sparkle, venduta per 700 milioni al tandem Retelit e ancora una volta al Mef. Senza dimenticare la partita per un ingresso di Poste nell’ex monopolista, tramite uno swap tra la quota didepositi e prestiti (di quasi il 10%) e quella di Poste in Nexi.Al momento, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero stati convocati i board di Cdp e Poste proprio per il fine settimana. ma C’è da dire che un’eventuale operazione con Poste non fermerebbe l’interesse per Telecom del gruppo Iliad, per un’operazione di carattere industriale con Tim che porterebbe a una riduzione dei soggetti nel mercato e dunque a un ulteriore consolidamento dopo l’operazione tra Vodafone e Fastweb.