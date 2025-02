Thesocialpost.it - Pistoia, figli messi in ginocchio sul sale e picchiati: arrestata una coppia

In provincia di, unadi origini ucraine è stataper presunti maltrattamenti sui sei, di età compresa tra i 2 e i 15 anni. I bambini sarebbero stati vittime di continue punizioni fisiche e psicologiche, costretti a rimanere per ore insulgrosso con le braccia alzate, oltre a subire offese e percosse quotidiane. È stata laa maggiore a denunciare i fatti ai servizi sociali, dopo essere scappata di casa. Le telecamere nascoste installate dagli investigatori avrebbero confermato il suo racconto.Secondo quanto riportato, la madre 36enne sarebbe stata la principale responsabile dei maltrattamenti, ritenendo i“disubbidienti”. Anche il padre avrebbe partecipato alle punizioni. La, arrivata in Toscana nell’estate del 2022 per fuggire dalla guerra in Ucraina, è ora accusata di maltrattamenti in famiglia aggravati.