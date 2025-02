Tg24.sky.it - Pistoia, figli in ginocchio su sale e picchiati: genitori arrestati

Erano fuggiti dagli orrori della guerra in Ucraina, trovando nell'estate del 2022 rifugio in una casa a Pescia (). Ma ora sono in carcere a causa dei ripetuti maltrattamenti che avrebbero perpetrato nei confronti dei loro 6(dai 2 ai 15 anni di età). La coppia, 46 anni lui, 36 la donna, avrebbe costretto i minori a sopportare quasi quotidianamente offese, botte e anche a dover restare per ore in cucina con le braccia alzate e insulgrosso come punizione, castigo per presunte mancanze. A denunciare i fatti ai servizi sociali era stata, nell'aprile 2024, laa più grande.