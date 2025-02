Lanazione.it - Pioggia e neve in Toscana: una doppia allerta meteo, ecco la situazione

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 13 febbraio 2025 – Scatta unain, sia perche per. Con le precipitazioni che dunque tornano a interessare la regione, dopo l’arancione in provincia di Grosseto che ha portato danni e allagamenti nella parte sud della Maremma e all’Isola del Giglio, dove le strade sono diventate come fiumi. Dunque un venerdì 14 febbraio, San Valentino, che sarà caratterizzato dal maltempo. Più nella prima parte della giornata che nella seconda per quanto riguarda la. Mentre ladovrebbe comparire nel pomeriggio almeno all’Abetone, dove sono segnalate nevicate dalle 14. Malagialla per rischio idrogeologico Scatta un’gialla per rischio idrogeologico in tutta la. L’intera regione dunque potrebbe essere interessata daa tratti anche forte che potrebbe portare a un ingrossamento dei fiumi del reticolo minore.