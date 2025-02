Pichetto | fare di più per Terra Fuochi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.55 In audizione alla Commissione parlamentare Ecomafie,il ministro dell'Ambienteafferma che per ladei"non è stato fatto abbastanza". "Da una decina di anni,sono state messe in campo molteplici azioni per il risanamento ambientale e la tutela della salute. Ma non è bastato. Occorre dare ulteriore slancio, come ci ricorda la sentenza della Corte Ue".Serve "coordinamento più forte",mancato per "eccesso di concertazione". Si valuta il ricorso contro sentenza Ue,secondo cui l'Italia non ha protetto vita dei cittadini.