Picchia l' ex poi la insegue e le incendia casa | arrestato 39enne

La polizia ha fermato unnapoletano con precedenti per minacce, maltrattamenti in famiglia e incendio. L’uomo, protagonista di un’escalation di violenze ai danni della sua ex compagna, è ora in custodia cautelare in carcere.Gli agenti del commissariato di Pianura erano intervenuti.