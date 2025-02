Teleclubitalia.it - Picchia la ex e dà fuoco all’abitazione: arrestato a Giugliano 39enne violento

Leggi su Teleclubitalia.it

la ex e dàalla porta di ingresso dell’abitazione. Giovedì scorso, la Polizia di Stato ha eseguito un fermo di Polizia Giudiziaria nei confronti di unnapoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per minacce, maltrattamenti in famiglia e incendio. L’uomo è stato rintracciato a. Il provvedimento è stato convalidato lunedì .L'articolola ex e dàTeleclubitalia.