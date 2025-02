Ilgiorno.it - Piano di zona: priorità alla protezione di minori e malati

Leggi su Ilgiorno.it

"È unconcreto che risponde alle esigenze dei cittadini". È il commento del sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano (nella foto) in occasione della presentazione deldi2025-2027, principale strumento di programmazione triennale per gli interventi sociali e sociosanitari. Ilè stato presentato in commissione consiliare, insieme al Comune di Cologno Monzese, all’Asst Nord Milano e all’Ats. Arrivatosettima edizione, ildiè il riferimento per amministrazioni comunali e azienda sanitaria per la gestione delle risorse economiche provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dRegione Lombardia e dall’Unione europea, per un totale di quasi 4 milioni di euro. Ma non solo, è anche un osservatorio sui bisogni del territorio e sulle politiche locali, perché consente di monitorare le necessità della comunità.