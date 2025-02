Linkiesta.it - Pete Hegseth dice che l’Europa deve fornire la maggior parte dei finanziamenti all’Ucraina

essereil grosso degli aiuti, perché gli Stati Uniti non vogliono più sobbarcarsi una spesa di questa portata. Lo ha detto il nuovo Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, annunciando un drastico cambiamento nella posizione di Washington sulla guerra. Intervenendo a Bruxelles all’Ukraine Defence Contact Group, una riunione di oltre quaranta Paesi alleati dell’Ucraina,ha ribadito un concetto che si rida tempo intorno alla Casa Bianca, cioè da quando c’è Donald Trump: gli Stati Uniti non «tollerano più una relazione sbilanciata» con i propri alleati. Così il Segretario alla Difesa ha invitato i membri della Nato a spendere molto di più per fare la loro.La posizione degli Stati Uniti non è solo una richiesta al, in una fase così delicata, con tutte le difficoltà dell’Ucraina che da tre anni si difende da un’aggressione imperialista, suona come una minaccia, un’intimidazione.