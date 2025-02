Abruzzo24ore.tv - Pescara nord, parte il porta a porta: distribuiti contenitori e sacchi per rifiuti

Leggi su Abruzzo24ore.tv

- Il nuovo servizio di raccoltasi estende alla zonadi, con nuove modalità e servizi dedicati a chi ha difficoltà motorie. Il servizio di raccoltadeisi espande anche nella zona, coinvolgendo centinaia di famiglie e attività commerciali. La società Ambiente S.p.A., che gestisce il servizio, ha avviato la distribuzione del materiale necessario per il nuovo sistema, comee le tessere per aprire le campane stradali. Il ritiro del materiale è possibile dal martedì alla domenica, dalle ore 13 alle 19, presso il punto di distribuzione di via Cavour 35, che sarà operativo fino al 4 maggio. Per ottenere il materiale, gli utenti dovranno presentare la propria tessera sanitaria (dell'intestatario Tari). Per coloro che sono non autosufficienti o hanno difficoltà motorie, è previsto un servizio di consegna a domicilio previa richiesta inviata via mail.