Ilpescara.it - Pescara Calcio, in rampa di lancio c'è il 16enne Antonio Arena

Leggi su Ilpescara.it

Con Davide Merola che fatica a sbloccarsi, con l'ultimo arrivato Thomas Alberti che è in ritardo di condizione e con Riccardo Tonin che si è infortunato (si amplia così l'emergenza biancazzurra in vista del match con l'Ascoli), in casaadesso indic'è un giovanissimo. che è.