Percorsi abilitanti 60 30 e 36 CFU | quali sono i tempi di avvio? 150 ore permessi diritto allo studio tirocinio esami di Stato RISPOSTE AI QUESITI

Leggi su Orizzontescuola.it

didel secondo ciclo dei?" Questo uno deiposti dai nostri lettori alla Prof.ssa Sonia Cannas che con competenza aiuta i docenti precari ad affrontare idi attesa per la formazione obbligatoria sia per i vincitori del concorso PNRR1, sia per la partecipazione ai prossimi concorsi. L'articolo60, 30 e 36 CFU:di? 150 orediAI