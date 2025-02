Liberoquotidiano.it - "Perché senza Amadeus mi sento più a mio agio": parla ancora Cristicchi, retromarcia o bomba?

La presa di posizione contro il Festival disembra già dimenticata. Simone, tra i papabili vincitori di questa edizione di Sanremo, ha cercato di correggere il tiro. Nei giorni scorsi aveva dichiarato di aver proposto la sua canzone al precedente direttore artistico. Ma il suo brano era stato rifiutato. Subito dopo ha spiegato di essere felice di partecipare proprio a questa edizione del Festival. Il motivo? In quelle passate si sarebbe sentito "a dis". Dichiarazioni scoppiettanti, che hanno fatto il giro del Paese. E che hanno indotto lo stessoa fare un passo indietro. "Non voglio assolutamente creare questo dis, questa tensione, con- ha detto il collegamento con La Volta Buona -. Non è proprio nel mio stile. Anzi, devo ringraziaregrazie a lui i miei figli, Tommaso e Stella, guardano Sanremo.