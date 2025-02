Cultweb.it - Perché i Duran Duran si chiamano così? C’entra Jane Fonda e un cult movie degli anni ’60

Nel panorama della musica’80, pochi gruppi hanno lasciato un’impronta indelebile come i. Il loro nome,particolare, ha origine in un filmdi fantascienza: Barbarella (1968), diretto da Roger Vadim e con protagonista. Nel film, il personaggio interpretato da Milo O’Shea, il folle scienziatod, ha ispirato il nome della band. L’idea venne a Nick Rhodes e John Taylor, itori del gruppo, che iniziarono la loro carriera musicale nel celebre club Rum Runner di Birmingham, città natale della band. Nelle vicinanze si trovava un altro locale chiamato Barbarella’s, un omaggio ulteriore al film che contribuì alla scelta definitiva del nome.La formazione iniziale della band comprendeva Nick Rhodes alle tastiere e John Taylor al basso. Successivamente si unirono Roger Taylor alla batteria, Andy Taylor alla chitarra e Simon Le Bon come voce solista.