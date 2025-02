Fanpage.it - Perché Amadeus scartò la canzone di Cristicchi a Sanremo: “Non era adatta a quel Festival”

Leggi su Fanpage.it

Dopo le parole del cantante, che ha svelato di essere stato scartato con Quando sarai piccola dal primo Festival di, siamo in grado di raccontare le ragioni per cui il direttore artistico, allora alla sua prima esperienza, scelse di dire no all'artista candidato alla vittoria2025.