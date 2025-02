Quotidiano.net - "Per sempre Wild Boys. Noi, fan dei Måneskin"

"Ma Pippo Baudo è ancora in giro?". Memorie virate nostalgia di quattroa Sanremo. Quarant’anni dopo quel primo blitz all’Ariston in un tourbillon di pianti, crisi isteriche e svenimenti di legioni di fan, i Duran Duran tornano stasera al Festival per rinverdire un passato che non passa nel sacro nome di SuperPippo che li volle in Riviera all’apice del successo. Diciotto milioni di telespettatori incollati al teleschermo, almeno la metà di aspiranti fidanzate di quel Simon Le Bon che di lì a pochi mesi avrebbe infranto il loro sogno rosa confetto sposando quella Yasmin Parvaneh, ancora oggi al suo fianco. Ed è proprio lui, oggi 66 anni, a gettare un ponte tra l’Italia canora di ieri e quella di oggi con la rivelazione "sono un fan totale dei, straordinari, dovreste essere orgogliosi pure voi di questo gruppo, perché è fantastico".