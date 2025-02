Formiche.net - Per salvare le banche Pechino gioca la carta fusioni. Ma c’è un rischio

La buona volontà ci sarebbe anche, solo che sono i risultati a non arrivare. La Cina continua a fare tentativi, piuttosto disperati, per rimettere in moto un’economia ingolfata da troppo tempo. Più volte Formiche.net si è occupata della grave crisi in cui versano le piccolecinesi, quelle legate ai territori e per questo più esposte alla crisi del mattone. Il governo era intervenuto con uno dei suoi piani: fluidificare e incentivare le aggregazioni tra istituti, al fine di irrobustire le spalle del sistema bancario locale.Non è certo una caso che lo scorso anno in Cina si sia assistito alla più grande ondata didirurali di sempre, come ha mostrato un’analisi dei dati ufficiali condotta da Reuters. Eppure qualcosa potrebbe non quadrare. Non pochi analisti, infatti, affermano che gli sforzi diper affrontare i rischi nel piccolo settore bancario potrebbero finire per creare ulteriori problemi in futuro.