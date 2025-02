Liberoquotidiano.it - Per ridurre le infezioni in corsia, arrivano le divise Made in Italy

Ogni anno in Italia si registrano circa diecimila decessi evitabili, o comunque riducibili con misure di prevenzione adeguate. Da oltre un decennio il nostro Paese figura tra quelli con i peggiori dati in Europa per lecorrelate all'assistenza (ICA). Ma dietro questi numeri ci sono vite umane, e troppo spesso il personale sanitario diventa involontariamente il veicolo di trasmissione di virus e batteri. Le cause di questesono molteplici: ambienti sanitari non sufficientemente igienizzati, ma anche la trasmissione da parte degli stessi operatori, attraverso le mani o gli indumenti. Paradossalmente, i primi a subirne le conseguenze sono proprio i professionisti della salute. Il Parlamento ha già lanciato allarmi in merito, sottolineando la necessità di interventi concreti.