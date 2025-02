Notizie.com - Pensione anticipata, ora è possibile fare domanda: le istruzioni dell’Inps

Leggi su Notizie.com

Un messaggioha fornito tutti i chiarimenti relativi allada presentare nel 2025 per accedere ai vari meccanismi di. Sono diverse le forme diattive anche durante il 2025. Opzione Donna, Ape Sociale e Quota 103 sono state confermate anche per il nuovo anno, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2025, approvata a dicembre dopo un lungo iter parlamentare., ora è: le(Notizie.com)Nei giorni scorsi, l’Inps ha provveduto a fornire tutte le indicazioni utili per presentare lautile ad accedere a questi meccanismi che consentiranno a molti lavoratori di lasciare l’impiego prima di aver raggiunto i requisiti per ladi vecchiaia. Naturalmente, ognuna di queste forme prevede specifici requisiti.