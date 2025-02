Liberoquotidiano.it - Pence, il vice di Trump all'Eliseo? Ecco come lo accolgono: lo sfregio di Macron agli Usa | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

La scena non poteva passare inosservata. Lunedì sera, ilpresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, era invitato all'assiemealtri leader di governo e pesi massimi del settore tecnologico mondiale per la cena organizzata dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel, nel quadro del summit internazionale sull'intelligenza artificiale che si è svolto a Parigi il 10 e l'11 febbraio. Ma al suo arrivo nel cortile dell', non c'era nessuno ad accoglierlo, nonostante il protocollo imponga la presenza del presidente della Repubblica. «Ilpresidente degli Stati Uniti J.D. Vance umiliato daal suo arrivo all'. Nessun protocollo per accoglierlo», ha sottolineato su X un utente. «Ilpresidente degli Stati Uniti J.D. Vance trattatoun fattorino di Uber all'