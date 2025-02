Pellegrinaggio alla Porta Santa da Piazza Pia | un’esperienza unica a Roma

Leggi su Funweek.it

Ilrappresenta un’occasioneper viverespirituale intensa e indimenticabile.Camminando lungo via della Conciliazione, i pellegrini potranno immergersi in un’atmosfera di fede e devozione, ammirando la bellezza della Città del Vaticano e raggiungendo uno dei luoghi più sacri del cristianesimo.Il percorso per raggiungere laè stato pensato per esserespirituale e suggestiva. I pellegrini, individuali o in gruppo, si ritroveranno aPia, l’area tra Castel Sant’Angelo e l’inizio di via della Conciliazione. Da qui, un percorso segnalato condurrà i fedeli finoBasilica di San Pietro.Per partecipare alè necessario iscriversi online sul sito ufficiale del Giubileo.La prenotazione è obbligatoria e permette di organizzare al meglio gli arrivi e le partenze.