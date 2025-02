Juventusnews24.com - Peeters vola in America: è fatta per l’addio alla Juventus Next Gen. Cessione a titolo definitivo: ecco dove giocherà

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridonin: èperGen. Il calciatore, in scadenza a giugno 2025, dice addio aCome anticipato danews24, Daoudalascerà laGen perre in. Il centrocampista nonin MLS ma in USL, la Serie Bna.Come appreso danews24,firmerà con il Las Vegas Light FC. Pronto un contratto biennale, più una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore è in scadenza a giugno 2025 e lascia la Juve a.Leggi sunews24.com