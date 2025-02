Juventusnews24.com - Pedullà duro: «Il protocollo Var è uno scandalo, ennesima conferma in Inter-Fiorentina. Tutto il mondo calcistico ride di noi»

di Redazione JuventusNews24: «IlVar è uno». Il commento del giornalista di Sportitalia dopo gli episodi del weekendSu sportitalia.com, Alfredoha commentato così gli episodi arbitrali del weekend. Da Como–Juve a, ecco le sue parole.PEDULLA’ – «Ilè unolunedì sera durante, eppure nessuno muove un dito. Incredibile e vergognoso che nel 2025 un calciatore faccia un cross non valido di 20 centimetri (giù o su di lì) rispetto al consentito, il pallone era uscito e se ne sono accorti persino a Sesto San Giovanni. Il guardalinee, invece, era lontanissimo dall’azione e bisogna sopportare una cosa del genere perché nessuno può modificare il. Sarebbe come se un malvivente venisse sorpreso dalla cassiera del supermercato mentre fa una rapina, però nessuna pena in assenza di telecamera.