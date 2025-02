Juventusnews24.com - Pedullà all’attacco: «Kolo Muani costato troppo? Pogba, Paredes, ingaggi milionari distribuiti qua e là… lì tutto lecito»

di Redazione JuventusNews24: la sua lunga risposta su Sportitalia a chi incolpa la Juventus di aver messo a segno un colpocostoso. Cosa ha dettoNel corso del suo editoriale per Sportitalia.com Alfredoha parlato così del trasferimento didal PSG al mercato Juve e non solo.– «La Juventus ha avuto la bravura e la fortuna di prendere, eppure ci sono gli “artisti” che fanno le pulci all’operazione. È, non avrebbero dovuto prenderlo, sarebbe una follia se non ci fosse la certezza di andare oltre questa stagione. Scandalosi: se non lo prendi, hanno menato il torrone perl’autunno e mezzo inverno, è un errore clamoroso; se lo prendi costa, come se fossero loro a pagarlo. Pensassero a vendere i giornali che non ci riescono più: ai miei tempi sotto le 300 mila copie c’era il coprifuoco e la minaccia dello stato di crisi.