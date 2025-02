Napolipiu.com - Pavoletti: “Il mio più grande rammarico? Non aver mai segnato a Napoli”

Leggi su Napolipiu.com

: “Il mio più? Nonmai”">In una lunga intervista a Radio Serie A, Leonardo, attaccante del Cagliari, ha ripercorso la sua carriera tra aneddoti, sacrifici e momenti chiave che hannoil suo percorso.Il paragone con Cristiano Ronaldo e l’approccio alla carriera“Mi sono sempre messo a ridere quando mi paragonavano a CR7 per i gol di testa. C’era un periodo in cui segnava sempre in Champions e giravano meme con scritto: ‘Per fare questi gol bastava prendere’. Chi l’avrebbe mai immaginato un accostamento così? (ride, ndr). Io però non ho mai dato nulla per scontato, ho sempre cercato di impormi anche di fronte ai grandi campioni. Ma una volta finita la partita, torno alla mia semplicità. Anzi, a volte non mi riconosco nemmeno in campo, perché non mi sono mai sentito solo un calciatore.