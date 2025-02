Ilnapolista.it - Pavoletti: «A Napoli non mi sono mai lamentato, ma sarei dovuto arrivare forse con più esperienza»

Leggi su Ilnapolista.it

Leonardoè intervenuto a Radio Serie A e ha parlato dell’avuta da giocatore del; l’attaccante ha vestito la maglia azzurra per 6 mesi nel 2017, collezionando solamente 10 presenze.: «Anon mimai, macon più»Il centravanti del Cagliari ha dichiarato:«? Non ho rimpianti. Per dire, nonmai andato a parlare con un allenatore perché la situazione andava storta. Non mimai. Ho lavorato e poi a fine annoandato via. Però poi ho sempre visto che con il lavoro le cose andavano bene. A volte mi accorgo che molto probabilmente anon ero pronto.cicon qualche anno in più. Magari dovevo tenere botta e dire “cavolo mi ha comprato il, perché devo andare via dopo sei mesi?” Un giocatore magari si deve ambientare.