Pavan | Stanno cercando di far passare la Juve aiutata e l’Inter penalizzata balla colossale A Torino nelle situazione dubbie spero di…

Leggi su .com

A tre giorni dal sempre atteso derby d’Italia trantus-Inter (domenica 15 ore 20.45), come tutte le vigilie del match, ci sono polemiche arbitrali da ambo le parti, sopratutto dopo quanto successo nella scorsa giornata di campionato. Il giornalista e tifoso bianconero, Massimo, sul sito “Tutto“, ha acceso la sfida, lanciando una frecciata ai .L'articolo: “di farla. Adi.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Berardi,attacca: “Alhanno ipervalutato un giovane e regalato Frattesi. Allavolevano far strapagare un giocatore.”Inter,: “Gli scudetti dellasono 38 e quelli degli altri, 19 sul campo e uno in segreteria.