Thesocialpost.it - Paura su un volo Roma-Cagliari: due colpi dopo il decollo, aereo comincia a girare in tondo sul Tirreno

Leggi su Thesocialpost.it

Duedistinti hanno scosso i passeggeri pochi minutiildelXZ2335 della compagnia AeroItalia, partito giovedì mattina alle 9 daFiumicino e diretto aElmas. Il comandante, avvertito del problema, ha deciso di effettuare alcune manovre sopra il mar, in attesa di indicazioni dalla torre di controllo. L’ha compiuto diversi giri sulla costa laziale per valutare se fosse necessario rientrare e atterrare in emergenza o se potesse proseguire verso la destinazione prevista.A bordo c’erano numerosi passeggeri diretti in Sardegna, comprensibilmente preoccupati durante quei momenti di incertezza.le opportune verifiche, è stato stabilito che non c’erano rischi immediati per il, così il comandante ha deciso di proseguire la tratta. L’è atterrato regolarmente a, con qualche minuto di ritardo rispetto all’orario previsto.