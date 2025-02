Ilrestodelcarlino.it - Pasticcio sulla Tari. Donna data per morta . Lei si presenta col marito: "Scusi, io sono viva"

Venire a sapere di essere, da voce autorevole (un’azienda pubblica), e scoprire poi con un certo sollievo che la stessa azienda è pronta a resuscitarti. E quello che è successo a una settantenne pesarese, il cui, venerdì scorso, si vede recapitare per posta a casa, indirizzata a suo nome, da Marche Multiservizi una "dichiarazione di attivazione per l’applicazione della tassa sui rifiuti", la. Perché? Perchè appunto sua moglie è(lo dà per certo Mms: quando sia, non si sa) e quindi lui diventa il nuovo l’intestao della. Per questo, da ora in poi, serve che lui comunichi via mail a un certo indirizzo di Marche Multiservizi, i suoi dati e quelli catastali dell’immobile, per i successivi pagamenti. Momento di smarrimento, risolino, e forse un gesto apotropaico.