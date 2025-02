Ilgiorno.it - Passo indietro della Lega. Via dalla giunta

Arriva un nuovo colpo di scena a scuotere la scena politica vigevanese in agitazione da mesi e ancora di più da quando, lo scorso 28 novembre, è stato arrestato il sindaco Andrea Ceffa. Laha deciso infatti di ritirare i propri assessori Brunella Avalle, Riccardo Ghia e Nunzia Alessandrino lasciando di fatto vuote tre poltrone inche dovranno essere riempite dal vicesindaco Marzia Segù (nella foto) che attualmente regge le sorti dell’amministrazione comunale. Il Carroccio ha comunque garantito il suo appoggio all’esecutivo in consiglio comunale. "A seguito dell’incontro che una dezionedi Vigevano composta dal segretario Andrea Sala, dal vice Luca Bartocci e dai consiglieri Marco Cividati e Claudio Vese ha avuto con il vicesindaco – si legge in una nota diffusa dal partito –, abbiamo espresso la nostra condivisione allo sforzo per trovare un nuovo equilibrio che possa garantire la continuazione dell’attività amministrativa.