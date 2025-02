Ilfattoquotidiano.it - Parma, nato la figlia di Lorenzo Rovagnati: l’uomo era morto qualche giorno fa in un incidente aereo

Oggi sarebbe dovuto essere undi grande felicità per. Se fosse stato ancora in vita, avrebbe accolto tra le sue braccia la piccola Sofia, la sua terza. Ma, amministratore delegato dell’azienda di famiglia e cofondatore con il fratello Ferruccio, èuna settimana fa, il 5 febbraio, in uncon il suo elicottero, precipitato anche a causa delle condizioni meteo avverse. A dare notizia della nascita della bimba èMonzaToday.L’è avvenuto nella tenuta di Castelguelfo, frazione di Noceto (), doveha perso la vita insieme ai due piloti, Flavio Massa e Leonardo Italiano. I funerali disono stati programmati per dopodomani, venerdì 14 febbraio, alle 14, nella chiesa parrocchiale di Biassono, il suo paese natale.