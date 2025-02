Ilrestodelcarlino.it - Park Hotel, l’appello: “La proprietà riapra, serve un intervento”

Ravenna, 12 febbraio 2025 – Annunci di lavori e riapertura da parte dellasul Carlino nel giugno 2022, cartelli di ricerca personale affissi sul cancello della struttura fino a poco tempo fa e pure un inserto pubblicitario della primavera scorsa in cui troneggiava la scritta ‘Prossima apertura da dicembre’ (dicembre 2024), con diversi alberghi del gruppo veneto Zanchetta tra cui il quattro stelledi Marina di Ravenna. Che però risulta chiuso e in stato di abbandono da anni, come spiega chi vive e lavora nella località marittima a un quarto d’ora dalla città d’arte. Primo fra tutti Marino Moroni, l’agguerrito presidente della Pro loco di Marina di Ravenna che lancia un accorato appello: “Mi rivolgo al prefetto, al sindaco, al presidente della Regione, chi può faccia. Non si può continuare ad assistere inermi al declino di una struttura come il, con lo stabilimento balneare annesso.