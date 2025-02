Ilfattoquotidiano.it - Pareggio nel recupero, rissa finale e invasione di campo: succede di tutto nell’ultimo storico derby di Liverpool a Goodison Park – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si è conclusa un’epoca. Edella storia a, tra Everton e, è successo di: il gol del pari realizzato a tempo scaduto, lache è esplosa al triplice fischio e ha visto coinvolti giocatori e componenti delle due panchine, gli insulti razzisti a Doucouré e l’didei tifosi di casa.A partire dalla prossima stagione, l’Everton cambierà casa: quello andato in scena ieri, 12 febbraio, è stato l‘ultimogiocato a, stadio in cui i Toffees hanno giocato le loro partite casalinghe dal 1892, anno della sua inaugurazione. Il match è stato caratterizzato da unincandescente: al 97esimo, la palla è stata scaraventata dal capitano dell’Everton, Tarkowski, sotto la traversa regalando il 2-2 all’Everton. Quest’ultima storica rete in unha mandato in estasi i calciatori e i tifosi di casa.