Ilgiorno.it - Parabiago, furti nei negozi: il re delle spaccate finisce in carcere

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 13 febbraio 2025 - Un 47enne italiano, residente a, con precedenti penali e problemi di tossicodipendenza, è stato arrestato e condotto in. L’uomo è ritenuto responsabile di diversicon spaccata ai danni di esercizi commerciali nell’Alto Milanese ed è attualmente indagato per altri episodi simili. Potrebbe essere lui il protagonista di gran parteavvenute nel legnanese negli ultimi tempi e sono in corso accertamenti. Si parla di oltre una decina di colpi. Su di lui gravava una misura restrittiva imposta dal tribunale, che lo obbligava a rimanere in casa dalle 21:00 alle 6:00 per evitare ulteriori reati. Tuttavia, ha ripetutamente violato il provvedimento, fino a quando i carabinieri lo hanno fermato ae trasferito aldi Busto Arsizio.