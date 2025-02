Forlitoday.it - "Paprika - Sognando un sogno", appuntamento col cinema giapponese

Leggi su Forlitoday.it

Prosegue la rassegna Anim&core della Sala San Luigi con la proposta del film "un", diretto da Satoshi Kon, in programma il 17, 18 e 19 febbraio alle ore 21.00 (18 febbraio in versione originale). Intenso psyco-thriller animato in bilico trae realtà, ambientato in.