Lettera43.it - Paolo Carullo, chi è il marito di Miriam Leone: la coppia ha un figlio

Leggi su Lettera43.it

è una delle tre co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo 2025. Con lei, per guidare l’appuntamento che permetterà di conoscere il campione delle Nuove proposte, Carlo Conti ha scelto anche Elettra Lamborghini e Katia Follesa. L’attrice ed ex Miss Italia torna così dopo un anno sabbatico in seguito alla nascita, il 29 dicembre 2023, di Orlando, il primoavuto dal. Riservato e lontano dai riflettori, quest’ultimo ha una laurea in Economia e Finanza conseguita a Milano e lavora come manager e operatore finanziario. Appassionato anche di musica, ha fondato una sua personale band di nome Apple Jack con cui in passato si è esibito in diverse occasioni., l’amore pere il matrimonio nel 2021con il(Getty Images).