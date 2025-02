Metropolitanmagazine.it - Paolo Carullo, chi è il marito di Miriam Leone e cosa fa nella vita

e ilsi sono sposati il 18 settembre 2021 nel Santuario di Santa Maria la Nova, a Scicli (Ragusa), dopo una storia di circa due anni. A seguito del matrimonio, il loro amore è stato incoronato dall’arrivo di Orlando, nato il 29 dicembre 2023. “Laè imprevedibile, perché non sentivo l’esigenza di sposarmi, però quando ho incontrato mio, ho detto: Con lui sì“, aveva detto l’attrice di 38 anni, che aveva raccontato a Silvia Toffanin anche il primo incontro con il manager e musicista di 43 anni.“Lui è siciliano come me, ma ci siamo conosciuti a una festa in Toscana. Lui lavora e vive a Milano, quindi mi sono trasferita qui. È una bellissima città, anche se mi manca la mia terra, il mare, lasemplice che facevo in Sicilia”, aveva spiegato