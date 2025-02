Lanazione.it - Pane e olio. Rossi e Camiciottoli. “Ora facciamo chiarezza”

Arezzo, 13 febbraio 2025 – "È positivo che la distribuzione del pasto a base disia stata interrotta. Ora, però, è necessario fare, adottare misure concrete e non limitarsi a semplici annunci". Lo hanno detto i consiglieri comunali di Avanti Montevarchi-Europa Verde Fabioe di Impegno Comune Cristinain merito ad una vicenda che ha provocato un autentico polverone. Secondo i due esponenti della minoranza, la legittima presa di posizione del Consiglio d'Istituto del Comprensivo Magiotti mette in discussione le recenti dichiarazioni del Sindaco, che nei giorni scorsi ha attaccato coloro che esprimono critiche senza proporre soluzioni. "Le sue azioni, nel classico stile Chiassai Martini, non vanno oltre il puerile tentativo di screditare chi le pone interrogativi e critiche nel merito delle scelte prese dalla sua amministrazione - hanno proseguito i due consiglieri - Nel breve volgere di alcune ore, la sindaca, dopo aver fatto, nel corso della giornata di ieri, affermazioni e dichiarazioni che sembrano contraddittorie e non significative a chiarire la vicenda, a seguito delle nostre prese di posizione esterna e quelle dei due Istituti Comprensivi – sui tre presenti nel nostro territorio –, è tornata sui suoi passi".